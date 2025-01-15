Вторая ракетка мира Александр Зверев вышел в третий круг Australian Open

Немецкий теннисист, вторая ракетка мира Александр Зверев вышел в третий круг чемпионата Australian Open. Во втором раунде он обыграл испанца Педро Мартинеса, сообщает МАТЧ ТВ .

Игра закончилась со счетом 6:1, 6:4, 6:1. На корте теннисисты провели 1 час 54 минуты. Следующим соперником Зверева станет британец Джейкоб Фирнли.

Ранее бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд по сыгранным одиночным матчам на турнирах Большого шлема. Для Джоковича 430-й одиночной игрой стал матч Australian Open‑2025 против португальца Жайме Фария.

Тем временем пятая ракетка мира Даниил Медведев с трудом вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в пяти сетах Касидита Самрея из Таиланда. Матч продолжался 3 часа 8 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.