Новак Джокович побил рекорд по сыгранным матчам на турнирах Большого шлема

Бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд по сыгранным одиночным матчам на турнирах Большого шлема, сообщает МАТЧ ТВ .

Для Джоковича 430-й одиночной игрой стал матч Australian Open‑2025 против португальца Жайме Фария. До этого он делил первое место со швейцарским теннисистом Роджером Федерером — у обоих было по 429 матчей. Третье место по количеству игр занимает американка Серена Уильямс.

Также Джокович является лидером среди мужчин по количеству одиночных титулов в турнирах Большого шлема — у него их 24. 10 раз он побеждал на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее пятая ракетка мира Даниил Медведев с трудом вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в пяти сетах Касидита Самрея из Таиланда. Матч продолжался 3 часа 8 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.