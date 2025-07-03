Инженеры Химок приняли участие в первом космическом триатлоне

Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок приняли участие в соревнованиях по триатлону, сообщили в пресс-службе округа.

Участниками триатлона стали порядка 1000 человек — от детей до профессиональных атлетов.

В эстафете команда «Энергомаша» выступила в составе Артёма Вепринцева, Анатолия Лудникова и Анны Дубровиной продемонстрировали высокий уровень подготовки. Их дистанция включала плавание на 1,5 км, бег на 10 км и велопробег протяжённостью 40 км.

Также организаторы добавили в программу вариант спринта, где протяжённость трасс сократили вдвое. В спринт-триатлоне участвовали Константин Сурнин (750 м плавания), Сергей Богданов (20 км на велосипеде) и Эльвира Ганеева (5 км бега).

Кроме того, от Химок выступили и юные спортсмены. Анастасия Сурнина забрала серебро в детском дуатлоне. Поддержали сестру и испытали свои силы в детском забеге на 600 метров Олеся и Виктория Сурнины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.