Инженер Химок стал победителем соревнований по тяжелой атлетике
Фото - © Администрация Химки г.о.
Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок стал победителем соревнований по тяжелой атлетике «Железная Лига». Сармат Хасцаев занял первое место среди мужчин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В прошлом году Сармат Хасцаев также одержал победу в двух крупных соревнованиях по тяжелой атлетике. Он стал победителем в «Железной Лиге», а также занял первое место на Всероссийском турнире «Путь к Олимпу» — спортсмен стал лучшим в двоеборье среди более 600 спортсменов из разных регионов страны.
Также сотрудник НПО «Энергомаш» Владислав Пальмов принял участие в одном из главных спортивных забегов мира — Токийском марафоне. Участниками забега стали 40 тысяч профессиональных спортсменов и любителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.
«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.