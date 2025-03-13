Инженер Химок стал победителем соревнований по тяжелой атлетике

В прошлом году Сармат Хасцаев также одержал победу в двух крупных соревнованиях по тяжелой атлетике. Он стал победителем в «Железной Лиге», а также занял первое место на Всероссийском турнире «Путь к Олимпу» — спортсмен стал лучшим в двоеборье среди более 600 спортсменов из разных регионов страны.

Также сотрудник НПО «Энергомаш» Владислав Пальмов принял участие в одном из главных спортивных забегов мира — Токийском марафоне. Участниками забега стали 40 тысяч профессиональных спортсменов и любителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.