Инструмент финансирования спорта: почему в РФ растет популярность букмекерства

Преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия», ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко заявил, что набирающее в России популярность букмекерство — легитимный и эффективный способ финансирования массового спорта, сообщает RuNews24.ru .

«Все легальные букмекерские конторы работают по закону и в рамках правового поля. В конце концов за счет акцизных сборов с алкоголя и табака тоже делается много нужного и полезного», — отметил Горбаченко.

По его словам, в первую очередь букмекерство финансирует компьютерный спорт в России, но сегодня в этой сфере есть проблемы из-за непрофессионализма функционеров-руководителей профильных киберспортивных федераций.

В 2023 году жители РФ отдали на ставки на спорт 1,2 трлн рублей. За последние 4 года выручка букмекерских контор выросла почти в 6 раз.