Инновационные спортплощадки покажут на форуме «Москва 2030»

Инновационные спортивные площадки планируют показать на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Жителям порекомендовали обратить внимание на флагманские спортплощадки программы мэра Москвы «Мой район» в инновационном центре «Сколково» и парке 50-летия Октября, сообщается на сайте мэра российской столицы .

Эти зоны специально создали для фестиваля. Они задают стандарт спортивной инфраструктуры в городе будущего.

С 1 августа в парке 50-летия Октября заработает воздушная трапеция. Тренажер будет интересен для любителей воздушной гимнастики.

Неподалеку от трапеции появится улучшенная аэротруба. Все желающие смогут почувствовать ощущение свободного полета без парашюта. Людей будет поднимать вверх мощный вертикальный поток воздуха. Он будет имитировать пребывание в невесомости.

Пространство парка поделено на 3 павильона — «Космос», «Биом» и «Робототехника». Там есть искусственные реки, по которым можно плыть на каяках и сапбордах.

Кластер «Сколково» на период проведения фестиваля станет лабораторией высокотехнологичного спорта. Там появился центр для занятий вейкбордингом. Также на территории кластера создали площадку, похожую на авиационно-тренировочные центры.

Форум «Территория будущего. Москва 2030» пройдет в рамках проекта «Лето в Москве».