«Инфляцию никто не отменял»: как изменятся цены на фитнес в России в 2026 году

В 2026 году фитнес в России может подорожать на 10–11%

В 2026 году цены на занятия фитнесом в России продолжат расти, спрогнозировала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) и глава международной сети клубов Ольга Киселева. По ее оценке, стоимость клубных карт и тренировок увеличится соразмерно уровню инфляции, то есть примерно на 10-11%, сообщает NEWS.ru .

«Инфляцию никто не отменял. Цена растет на 10–11% в год в рамках стандартной инфляции. Это статистика», — пояснила специалист.

Несмотря на коррекцию цен, фитнес-сфера в России продолжает демонстрировать устойчивое развитие. По данным АОФИ, положительный тренд наблюдается последние 5 лет. Динамика объемов рынка год к году выглядела следующим образом: 2022 год — +18%, 2023 год — +21%, 2024 год — +23%, 2025 год — +21%. Согласно прогнозам, по итогам 2026 года отрасль покажет рост на уровне 15%.

