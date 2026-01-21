сегодня в 12:59

Илья Буров из Подмосковья завоевал серебро и бронзу на Кубке России по фристайлу

Спортсмен сборной Московской области Илья Буров выиграл серебряную и бронзовую медали на первом и втором этапах Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика» в Уфе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Илья Буров, представляющий Центр олимпийских видов спорта Московской области, стал серебряным призером первого этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика» с результатом 98,35 балла. Победу на этом этапе одержал спортсмен из Башкортостана, а бронзовую медаль завоевал представитель Москвы.

На втором этапе соревнований Буров вновь поднялся на пьедестал, заняв третье место с результатом 101,79 балла. Золото досталось атлету из Башкортостана, серебро — фристайлисту из Москвы.

Соревнования проходили с 14 по 19 января 2026 года в Уфе в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.