Илья Авербух осмотрел новый ФОК Борисоглебский в Раменском в 2025 году

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Борисоглебский» в Раменском, открытый в 2025 году. Во время визита он осмотрел бассейн, где проходили занятия программы «Активное долголетие».

«Я очень рад, что такие спортивные объекты появляются, они востребованы. Мы часто говорим о важности занятий спортом и привлечения молодежи, и именно такие быстро строящиеся и финансово окупаемые комплексы эффективны. Это не отменяет строительство больших ледовых комплексов и залов для бадминтона. Тренироваться здесь комфортно, и такие центры должны появляться во многих уголках России», — пояснил Илья Авербух.

В бадминтонном зале с шестью кортами, где уже прошли соревнования от любительских до всероссийских, Авербух пообщался с юными синхронистками и организовал фотосессию. Новый зал произвел на него яркое впечатление, и он даже на короткое время сменил коньки на бадминтонную ракетку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.