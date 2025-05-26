Игорь Брынцалов наградил победителей «Кубка Победы» по армейской тактической стрельбе

В Подмосковье завершились Всероссийские соревнования по армейской тактической стрельбе «Кубок Победы» на призы губернатора Московской области. На базу многофункционального огневого центра «Патриот» приехали 40 команд из Нижегородской, Тульской, Иркутской, Московской областей, Пятигорска, Смоленска, Москвы и других субъектов России. 160 участников боролись за звание лучших. Поприветствовал участников соревнования спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Соревнования приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — важнейшей дате для нашей страны, для каждого из нас. Здесь собрались достойные потомки поколения победителей из разных регионов. Это 160 мужественных и отлично подготовленных представителей наших прославленных ведомств. В рядах Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО вы день и ночь защищаете нашу страну от внутренних и внешних угроз», — сказал Игорь Брынцалов.

Участники боролись как за индивидуальный, так и командный зачеты. Судьи оценивали точность в стрельбе, умение работать сообща в условиях боевых действий: эвакуация раненых, работа с бронетехникой. В финале 2 команды продемонстрировали навыки в специальной огневой подготовке.

«На «Кубке Победы» каждый из вас продемонстрировал высочайший уровень мастерства в таком зрелищном виде спорта, как армейское тактико-стрелковое многоборье. Имена всех участников «Кубка Победы» навсегда вписаны в новые страницы истории этого яркого турнира. А главный трофей соревнований — переходящий Кубок Губернатора Подмосковья по тактической стрельбе сегодня вручается лучшим из лучших. Рад вручить заслуженные награды», — сказал Брынцалов.

Победителями турнира в общекомандном зачете стала команда «УСН» (ФСО РФ). Второе место у коллектива Управления «А» (ФСБ РФ), бронза у команды «Сталкер» (ФСО РФ). Игорь Брынцалов также вручил коллективу Управления «А» награду за победу в номинации «Дуэль».

Напомним, что турнир на призы Губернатора Московской области в многофункциональном огневом центре «Патриот» проходят второй год. В прошлом году в них приняли участие 120 стрелков из 32 команд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.