Игонин назвал «Зенит» фаворитом матча с «Балтикой»
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин ожидает победы петербургской команды над «Балтикой» в девятом туре Российской премьер-лиги, сообщает Metaratings.ru.
«„Зенит“, однозначно, будет фаворитом в игре с „Балтикой“. „Зенит“ и „Балтика“ — команды разного уровня. Команда из Санкт-Петербурга лучше укомплектована. Калининградцы играют в текущем сезоне хуже, чем в прошлом. Сейчас „Зенит“ обязан обыграть соперника. Особенно на фоне не самого удачного старта», — сказал бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин.
После восьми матчей «Зенит» занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала 15 очков.
«Балтика» примет петербургский клуб в девятом туре 16 сентября. Матч начнется в 20:45 по московскому времени.
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