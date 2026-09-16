Игонин назвал «Зенит» фаворитом матча с «Балтикой»

«„Зенит“, однозначно, будет фаворитом в игре с „Балтикой“. „Зенит“ и „Балтика“ — команды разного уровня. Команда из Санкт-Петербурга лучше укомплектована. Калининградцы играют в текущем сезоне хуже, чем в прошлом. Сейчас „Зенит“ обязан обыграть соперника. Особенно на фоне не самого удачного старта», — сказал бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин.

После восьми матчей «Зенит» занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала 15 очков.

«Балтика» примет петербургский клуб в девятом туре 16 сентября. Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

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