Хоккейный выпускной вечер прошел в Мытищах

В молодежном центре «Импульс» прошла торжественная церемония награждения лучших игроков, тренеров и специалистов спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Московской области, сообщили в пресс-службе округа.

В спортивной школе занимаются более 500 воспитанников, она объединяет секции для мальчиков и девочек в Мытищах, Воскресенске и Подольске. Уже не первый год хоккеисты показывают отличные результаты, удерживая лидерство в регионе. Юные «атланты» принимают участие в официальных спортивных соревнованиях — от регионального до международного уровней.

Закрытие спортивного сезона сопровождалось яркими творческими номерами, поздравлениями и заслуженными наградами. За прошедший сезон хоккеисты совершенствовали свое спортивное мастерство, радовали болельщиков красивыми играми и значимыми победами.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина особенно отметила вклад в успех команды родителей, которые всегда верят в своих детей, помогают им и поддерживают. Только в большой слаженной команде администрации, тренеров, родителей и хоккеистов можно добиваться высоких результатов.

В этом сезоне несколько юношеских команд стали победителями чемпионата Московской области, Кубка Москвы, первенства Центрального федерального округа, завоевали медали всероссийских соревнований. Ну, а девушки «Атланта» уже много лет остаются в числе безусловных лидеров российского девичьего хоккея.

Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов, чье имя носит «Арена Мытищи», пожелал всем ребятам не останавливаться в своем развитии, а выпускникам и выпускницам школы — достойно продолжить свою спортивную карьеру и добраться до олимпийских высот. Ну, а тем, кто не свяжет свою жизнь с профессиональным хоккеем, — реализовать себя в любом другом виде деятельности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.