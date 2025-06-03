Хоккейная сборная из Клина обыграла звездную команду Медиалиги

В ледовом дворце имени Валерия Харламова прошел гала-матч хоккейных команд Медиалиги. Сборная «РГСУ-Клин» встретилась с коллективом «Х17», в составе которого выступали известные спортсмены и артисты, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе звездной команды «Х17» выступили экс-игрок национальной хоккейной сборной и рекордсмен мира по силе удара Александр Рязанцев, рекордсмен России по шорт-треку Даниил Краснокутский, медиа блогер Артем Трусов, участник Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы по шорт-треку Вячеслав Кургинян, один из лучших фристайлеров мира Дмитрий Юдаев.

Городской округ представляла команда «РГСУ-Клин» — постоянный участник национального чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

Счет открыли клинчане, быстро набравшие обороты и уверенно контролировавшие игру. Однако на протяжении всего матча соперники перехватывали инициативу. К финальному свистку счет на табло был 7:5 в пользу хозяев площадки — команды Клина.

«Мы приехали, отлично провели время, игру, шикарная атмосфера на арене. Не ожидал, что в Клину так любят хоккей. Это очень удивительно и приятно. Команда соперника хорошая, все ребята подготовленные, очень атлетичные, мастеровитые. Реализовали свои моменты, забили больше, чем мы, поэтому и одержали победу. И мероприятие актуально на 100%, даже на 200%. В Москве такого очень мало. Поэтому Московской области даю свой респект, это очень круто», — сказал игрок команды «Х17» Евгений Кагдин.

На трибунах дворца спорта собрались более 200 болельщиков. Подобный матч в Клину прошел впервые. В планах организаторов — регулярно проводить игры медийных лиг. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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