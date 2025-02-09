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Хоккейная команда «Витязь» из Подольска победила «Локомотив» из Ярославля

Подольский «Витязь» победил ярославский «Локомотив» в матче в рамках Первенства Москвы по хоккею. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Ледововм дворце «Витязь» в Подольске завершился 22-й тур первенства Москвы среди юношей 2010 года рождения, в котором подольчане принимали гостей из Ярославля.

«Гости на 6-й минуте открыли счет, но наши хоккеисты смогли быстро реабилитироваться, ответив голом. Во втором периоде ребята смогли забросить две шайбы, а финальную точку поставили в заключительном отрезке», — сказал тренер команды Игорь Декин.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу подольского «Витязя».

Шайбы в ворота «Локомотива» забросили Алексей Яковлев, Алексей Домогатский, Леонид Аршинов и Тимур Мустафин.

Подольская команда после 22-х игр имеет в активе 24 очка и занимает пятую строчку турнирной таблицы первенства. Следующий соперник «Витязя» — «Локомотив — 2004» из Ярославля.

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