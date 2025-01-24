Хоккеисты Королева заняли 1 место в третьем туре первенства Подмосковья

22 января в Красногорске прошел третий тур первенства Московской области по хоккею с мячом среди юношей 2008–2009 гг. р. В первенстве участвовали 5 команд из Московской области и г. Всеволожска. Команда школы олимпийского резерва «Королев под руководством тренера Алексея Ерошина на данном этапе смогла одержать победу над всеми командами и заняла предварительное 1 место, сообщает пресс-служба администрации округа Королев.

По итогам игр в финале школа олимпийского резерва «Королев» обыграла команду «Зоркий» из города Красногорск со счетом 3:1. Также хоккейная команда наукограда победила спортивную школу «Русич» из Ликино-Дулева со счетом 2:1. Еще один соперник, ХФК «Всеволожск» не приехал на 3-й этап и автоматически проиграл «Королеву».

Впереди четвертый заключительный тур, который пройдет в Красногорске 12 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.