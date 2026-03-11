сегодня в 16:37

Хоккеисты КХЛ и ВХЛ провели тренировки для детей в Солнечногорске

Учебные занятия проекта «Красная Машина Двор — связь поколений» прошли 8 и 10 марта на центральном катке городского парка Солнечногорска. В тренировках приняли участие 39 детей от 5 до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия провели профессиональные хоккеисты Илья Иванов и Максим Гончаренко, имеющие опыт выступлений в КХЛ и ВХЛ. Тренеры распределили участников по группам с учетом уровня подготовки, что позволило уделить внимание каждому ребенку.

Новички осваивали базовые элементы катания и работы с клюшкой, а более опытные игроки совершенствовали технику и игровые навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.