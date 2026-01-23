Хоккеисты из Раменского вышли в финал турнира «Золотая шайба» в Подмосковье

Команда «Раменское» 2009–2010 годов рождения одержала победы во всех матчах второго этапа Всероссийского турнира «Золотая шайба» в Селятино и вышла в финал, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа на льду спорткомбината «Строитель» имени В. Мышкина прошел второй этап Всероссийского хоккейного турнира «Золотая шайба». В соревнованиях приняли участие более 300 юных хоккеистов из Московской области, 16 команд в четырех возрастных группах.

Команда «Раменское» 2009–2010 годов рождения провела три игры за три дня — 20, 21 и 22 января. В первом матче спортсмены обыграли команду «Химки» со счетом 6:2, во втором — «Центр-Луч» из Сергиева Посада со счетом 7:1. В заключительной игре с командой из Электростали основное время завершилось вничью 1:1, но в овертайме хоккеисты из Раменского забили победный гол. Тренирует команду Дмитрий Петрович Тимофеев.

Теперь команда примет участие в финальном этапе турнира, который пройдет с 1 по 8 февраля в Нижегородской области. В прошлом сезоне в финале в Волгограде «Раменское» завоевала серебро в своей возрастной категории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.