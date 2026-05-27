сегодня в 16:58

Хоккеисты из Наро-Фоминска обыграли «Интер» в Минске

Хоккеисты команды «Звезда» из Наро-Фоминска 24 мая одержали победу над минским «Интером» в товарищеском матче в столице Белоруссии со счетом 8:3. Победу спортсмены посвятили 100-летию Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Товарищеская встреча прошла в Минске и получилась зрелищной и результативной. С первых минут игроки «Звезды» задали высокий темп, продемонстрировали организованную игру и уверенные действия в атаке.

На протяжении всего матча наро-фоминские хоккеисты контролировали ход встречи, создавали опасные моменты и эффективно реализовывали голевые возможности. Итоговый счет составил 8:3 в пользу гостей.

В администрации отметили, что такие игры способствуют укреплению дружеских связей между городами и странами, развитию спортивного сотрудничества и обмену опытом.

Особое значение этой победе придало решение команды посвятить ее 100-летию Наро-Фоминска. Для игроков это стало символом уважения к истории родного города, его традициям и жителям округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.