Хоккеисты из Мытищ завоевали бронзу Кубка Чемпионов U15 3х3

Команда «Академия Атлант» из Мытищ 8 апреля завоевала бронзу Всероссийских соревнований «Кубок Чемпионов U15 3х3» в Нижегородской области. В турнире среди юношей до 15 лет подмосковные хоккеисты уверенно прошли групповой этап и выиграли матч за третье место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На предварительном этапе мытищинцы одержали четыре победы. «Академия Атлант» обыграла «Неман» из Гродно со счетом 8:1, хабаровский «Амур» — 6:2, подольский «Витязь» — 8:3 и ХК «Рязань-ВДВ» — 10:1.

В четвертьфинале команда из Подмосковья победила самарский «Титан» со счетом 3:1. В полуфинале с челябинским «Трактором» судьба встречи решилась за 10 секунд до сирены: при счете 1:1 соперник провел результативную атаку и вышел в финал. Позднее «Трактор» стал чемпионом турнира.

В матче за третье место «Академия Атлант» уверенно обыграла столичный «Гранит-Митино» — 8:3 и завоевала бронзовые медали.

«Отрадно видеть, что молодое поколение занимается спортом с искрой в глазах и большим желанием совершенствоваться», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.