Элитную эскортницу Кристину Лекси задержали по заявлению Гогунского в Москве

Столичные сотрудники полиции по заявлению актера Виталия Гогунского задержали экс-возлюбленную Паши Техника и экс-содержанку нескольких футболистов основного состава футбольного клуба «Зенит» Кристину Лекси. Звезда «Универа» обратился с заявлением к стражам порядка после того, как в Сеть слили видео с вечеринки 18+, пишет Mash .

Оказалось, что после того, как Лекси опубликовала в Сети видео со дня рождения, где засветилась вместе с Гогунским, актер подвергся травле со стороны своих близких и коллег по цеху. В своем заявлении исполнитель роли Кузи из культового сериала заявил, что кадры слили в Сеть без его согласия. Также он осудил Лекси за эротический контент, который она якобы продает подросткам в своем закрытом Telegram-канале.

Кроме Гогунского на скандальной тусовке засветилась российская балерина Анастасия Волочкова. Она якобы тоже пришла в ярость после того, как девушка поделилась в Сети видео с вечеринки, но при этом обращаться в полицию не стала.

В итоге стражи порядка задержали экс-эскортницу еще несколько дней назад. По факту случившегося проводится проверка. Сам Гогунский, тем временем, продолжает поддерживать общение с друзьями Лекси. Например, с Ольгой Мур, которая также публикует в своих аккаунтах в соцсетях эротический контент.

По данным СМИ, в прошлом Лекси «обслуживала» футболистов «Зенита» Сердара Азмуна, Вендела и примерного семьянина Кристиана Нобоа. Благодаря этим связям цена за ночь с ней стала достигать 400 тысяч рублей. При этом, по словам девушки, Пашу Техника она искренне любила и их связь была бескорыстной.

