Первый паспорт гражданина РФ в мае получили почти 500 подмосковных подростков

В Подмосковье продолжаются торжественные церемонии вручения первых паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. В мае 494 подростка выбрали получение главного документа в праздничной атмосфере. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Подать документы на получение первого паспорта молодые люди должны лично в МФЦ. Это необходимо сделать в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия.

Для оформления первого паспорта потребуются: свидетельство о рождении; документ, подтверждающий гражданство, если в свидетельстве нет соответствующей отметки; регистрация по месту жительства — при наличии; две фотографии 3,5×4,5 см; квитанция об оплате госпошлины, оплатить пошлину можно также в МФЦ.

Получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо при подаче документов сообщить о своем желании сотруднику, принимающему заявление.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.