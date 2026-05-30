В Подмосковье подвели итоги отопительного сезона и обсудили подготовку к следующей зиме

В Министерстве энергетики Московской области состоялось рабочее совещание по итогам отопительного сезона 2025–2026 годов. В мероприятии приняли участие представители муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, аварийных служб и подведомственных учреждений, сообщила пресс-служба министерства.

Отопительный сезон продолжался 233 дня — с 22 сентября 2025 года по 12 мая 2026 года. Одним из ключевых результатов стало снижение количества жалоб жителей по вопросам теплоснабжения на 17% по сравнению с прошлым отопительным периодом.

«Для нас это один из главных показателей работы. За этой цифрой стоят не только ремонты и модернизация объектов, но и изменение подходов к управлению отраслью. Сегодня мы все больше опираемся на мониторинг, аналитику, цифровые инструменты и оперативное взаимодействие всех участников процесса. Такой комплексный подход позволяет раньше выявлять проблемы и быстрее принимать решения», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

На совещании отдельно рассмотрели причины технологических нарушений, произошедших в течение отопительного периода. Заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников разобрал конкретные аварийные ситуации на объектах теплоснабжения, их причины и меры, которые позволяют снизить вероятность повторения подобных случаев. Среди ключевых факторов были отмечены качество эксплуатации оборудования, уровень подготовки персонала, соблюдение регламентов и своевременное проведение профилактических мероприятий.

Особое внимание участники уделили вопросам цифровизации. По словам Аркадия Собенникова, информация, которую ресурсоснабжающие организации и муниципалитеты вносят в АРМ ЕДДС и другие информационные системы, сегодня становится основой для анализа работы объектов теплоснабжения, выявления проблемных участков и формирования программ модернизации.

О развитии цифровых инструментов рассказал директор ГКУ МО «АРКИ» Дмитрий Крашенинников. В настоящее время в Московской области данные о параметрах работы тысяч объектов теплоснабжения поступают в единую систему мониторинга, что позволяет оперативно выявлять отклонения, контролировать прохождение отопительного периода и использовать накопленную информацию для принятия управленческих решений. Кроме того, активно развивается ГИС «Инженерные сети» — цифровая модель коммунальной инфраструктуры региона, которая помогает оценивать риски, моделировать аварийные ситуации и формировать мероприятия по повышению надежности теплоснабжения.

Отдельный блок совещания был посвящен подготовке к отопительному периоду 2026–2027 годов. В муниципалитетах уже стартовали гидравлические испытания, продолжаются ремонты оборудования и тепловых сетей, реализуются мероприятия государственной программы модернизации теплоснабжения.

В этом году Московская область также переходит на электронный формат оформления документов по подготовке к отопительному периоду. Решение позволит повысить прозрачность процессов, сократить сроки согласования документов и усилить контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения.

Параллельно продолжается реализация масштабной программы модернизации системы теплоснабжения, инициированной Губернатором Московской области. В 2026 году в программу вошли 192 источника теплоснабжения и более 120 километров тепловых сетей. Реализация этих мероприятий позволит повысить надежность теплоснабжения более чем для 2 миллионов жителей региона.

В рамках мероприятия также состоялось награждение специалистов, участвовавших в ликвидации последствий апрельского циклона. Благодарностями были отмечены энергетики, сотрудники аварийных служб, специалисты МОС АВС, представители муниципалитетов, МЧС, дорожных и лесных служб. Сергей Воропанов отдельно выразил благодарность коллегам из Мэрии Москвы за помощь в восстановлении электроснабжения на территории региона после аномального снегопада.

Участники совещания отметили, что проведенная после прошлогодних погодных аномалий работа по совершенствованию алгоритмов взаимодействия между службами, организации учений и отработке механизмов оперативного перераспределения сил и средств позволила значительно сократить сроки восстановления электроснабжения во время апрельского циклона 2026 года даже при более сложной оперативной обстановке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.