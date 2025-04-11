Хоккеисты Балашихи вышли в финал первенства ЦФО

Команда «Балашиха» успешно выступила в полуфинале первенства Центрального федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет, который проходил с 8 по 10 апреля в Рязани. Балашихинские хоккеисты вышли в финал соревнований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «Балашиха» успешно выступила в полуфинале первенства Центрального федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет, который проходил с 8 по 10 апреля в Рязани. Балашихинские хоккеисты вышли в финал соревнований.

Балашихинцы уверенно прошли групповой этап, одержав победы над командами «Рязань-ВДВ» (14:4) и «Полет» (Рыбинск) (10:1), а также сыграв вничью с «Локомотивом» (Ярославль) (3:3, овертайм 3:4). В результате команда заняла второе место в группе и получила путевку в финал ЦФО.

В финальном этапе, который пройдет с 18 по 20 апреля в Ярославле, «Балашиха» встретится с командами «Локомотив» (Ярославль), «Локомотив-2004» (Ярославль) и «Химик» (Воскресенск). Победитель финала представит Центральный федеральный округ на финале первенства России — Кубке Чемпионов U17, который состоится в Альметьевске с 27 апреля по 6 мая 2025 года.

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