Хоккеисты Балашихи выиграли Кубок Каменского в Подмосковье

Турнир «Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского» прошел с 13 по 15 апреля 2026 года в Воскресенске. Победителем соревнований среди команд 2017 года рождения стала «Балашиха», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире участвовали шесть подмосковных команд: «Химик» из Воскресенска, «Академия Атлант» из Мытищ, «Балашиха», «Академия Петрова» из Красногорска, «Витязь» из Подольска и «Хоккейная академия Фетисова» из Домодедова. Соревнования проходили по круговой системе на двух площадках — в ледовом дворце спорта «Химик» и на арене имени Валерия Каменского. За три дня каждая команда провела по пять матчей.

Команды из Мытищ и Балашихи одержали по четыре победы и разыграли золото в очной встрече. В решающем матче балашихинские хоккеисты победили со счетом 8:1. Бронзовые медали завоевал воскресенский «Химик»: команда набрала четыре очка и в заключительном туре уступила «Домодедову» в серии послематчевых бросков.

По итогам турнира индивидуальные награды получили игроки «Балашихи»: лучшим вратарем признан Никита Бахтеев, лучшим нападающим — Александр Круженков, лучшим бомбардиром — Владислав Чепрасов, лучшим защитником — Данис Агишев. Призы и памятные подарки вручили представители федерации хоккея Московской области. Почетными гостями церемонии закрытия стали олимпийские чемпионы Александр Черных и Валерий Каменский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.