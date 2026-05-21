Хоккеисты Академии Атлант из Подмосковья взяли серебро первенства России

Команда «Академия Атлант» из Мытищ стала серебряным призером первенства России по хоккею среди юниоров до 18 лет, которое прошло в Омске с 11 по 20 мая. В финале подмосковные спортсмены уступили омским «Ястребам», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче «Атлант» встретился с хозяевами льда — командой «Омские Ястребы». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу соперника.

Путь к финалу для подмосковной команды оказался непростым. На групповом этапе «Атлант» потерпел два поражения в пяти матчах, но занял третье место и вышел в плей-офф. В четвертьфинале мытищинские хоккеисты обыграли мурманскую «КСШОР-Арктику» со счетом 4:0. В полуфинале команда взяла реванш у челябинского «Трактора», которому уступила на групповом этапе, и вырвала победу в серии послематчевых бросков.

По итогам турнира золотые медали завоевали «Омские Ястребы», серебро — «Академия Атлант», бронзу — юниоры ЦСКА, которые в овертайме обыграли «Трактор».

«Академия Атлант» базируется на «Арене Мытищи» в Московской области и регулярно входит в число призеров соревнований различного уровня. В финальном этапе первенства приняли участие 12 сильнейших команд из разных регионов страны. Турнир входит в систему подготовки молодых хоккеистов и проводится в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.