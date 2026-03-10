Хоккеисту нижегородской команды «Старт» перерезали бедренную артерию

Хоккеист нижегородской команды «Старт» Сергей Филатов получил серьезную травму во время матча чемпионата России по хоккею с мячом с «Енисеем» в Красноярске. Ему перерезали бедренную артерию, сообщает NN.RU .

Филатов столкнулся с игроком своей команды, а затем упал на лед. Матч пришлось остановить на несколько минут, пока ждали врачей, а те оказывали спортсмену экстренную помощь.

По словам исполнительного директора клуба Александра Лютова, Филатова прооперировали той же ночью. Все прошло хорошо, хоккеиста уже перевели в обычную палату.

«На трансляции видно, что просто столкнулись два игрока — рабочие моменты. У этого нет причин, просто так вышло», — прокомментировал Лютов.

Как сложится дальнейшая спортивная карьера Филатова, пока неизвестно. Все зависит от того, как пройдет реабилитация.

