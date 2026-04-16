Хоккеистки «Торнадо» завоевали серебро чемпионата России в Воскресенске

Финал чемпионата России среди команд женской хоккейной лиги прошел 14 апреля в Воскресенске Подмосковья. По итогам матча команда «Торнадо», созданная на базе клубов Дмитрова и Воскресенска, стала серебряным призером, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В решающем матче «Торнадо» уступило «Агидели» из Башкирии и завершило сезон 2025/2026 с серебряными медалями чемпионата России. Турнир прошел на воскресенском льду при участии болельщиков и почетных гостей.

Спортсменок поздравили глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, заместитель премьер-министра правительства и министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, а также генеральный директор федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Они вручили команде заслуженные награды.

«Женская хоккейная команда „Торнадо“ доказала свой профессионализм, завоевав серебряную медаль чемпионата России среди команд женской хоккейной лиги сезона 2025/2026. Этот успех — результат колоссального труда, несгибаемой силы духа и воли к победе», — отметил Алексей Малкин.

Он добавил, что серебро стало для команды стимулом к новым достижениям и поблагодарил тренерский штаб и болельщиков за поддержку в течение сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.