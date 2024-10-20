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Хоккеист Вячеслав Фетисов встретился с воспитанниками своей академии в Домодедове

Лед открытой в этом году арены «Авангард» стал «домашним» для хоккейной академии Фетисова. Глава Домодедово Евгения Хрусталева вместе с хоккеистом пообщалась с ее воспитанниками и их родителями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Домодедовцы поделились, что спортивный комплекс удобный и современный, здесь есть все необходимое для комфортных тренировок. Ребята выступают на Первенстве Московской области и Кубке Москвы по хоккею. Тренеры проводят с мальчиками и девочками не только занятия, но и воспитательную работу, учат упорству, взаимовыручке, силе воли, знакомят с легендарными хоккеистами, как Вячеслав Фетисов.

«Открытие арены позволило расширить и укрепить спортивное сообщество городского округа. Арена стала местом проведения значимых муниципальных и региональных соревнований, тренировок хоккеистов и фигуристов», — Евгения Хрусталева.

Здесь проходят часы свободного катания по выходным, бесплатные сеансы для участников «Активного долголетия», ветеранов хоккея и женской хоккейной команды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.