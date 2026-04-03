Хоккеист Овечкин обменял шайбу на пачку чипсов от юной болельщицы

На одной из тренировок капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обменял хоккейную шайбу на пачку чипсов. Ее протянула юная болельщица, сообщает РБК .

По данным СМИ, 10-летняя фанатка Кэмбри приехала на тренировку по хоккею вместе с семьей из Северной Каролины. Ее мама поделилась, что они знали о любви Овечкина к чипсам Flamin’ Hot Cheetos. В связи с этим семья купила пачку и сделала яркий плакат «Ови обменяет острые чипсы на шайбу!». Почти всю первую половину тренировки девочка прижимала угощение к стеклу.

Россиянин заметил болельщицу, забрал чипсы и отдал ей тренировочную шайбу.

Позже Кэмбри получила еще одну шайбу от нападающего Тома Уилсона. После тренировки с девочкой сделали фотографии и другие игроки.

