Хоккеист из Можайского городского округа стал защитником Московского «Динамо»

Хоккеист из Можайска Антон Сизов стал защитником Московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Антон Сизов родился 24 июля 1995 года в Можайске. Во Дворце спорта «Багратион» Можайского округа юный хоккеист начинал делать первые шаги в большой спорт.

Свой хоккейный путь Антон продолжил в подмосковном «Атланте». Далее в 2012 году дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе команды «Алмаз» из Череповца. Далее на протяжении 10 лет находился в системе «Северстали» где дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. А уже с 2022 года выступал за хоккейный клуб из Нижнего Новгорода «Торпедо».

В общем итоге в Континентальной хоккейной лиге игрок обороны принял участие в 254 играх, в которых набрал порядка 48 очков, при показателе полезности «+12».

Не так давно Антон подписан контракт с клубом «Динамо» до 31 мая 2025 года. Уже сейчас начинаются первые тренировки за новую команду, и совсем скоро состоится первый матч.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.

