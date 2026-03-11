сегодня в 15:54

Нападающий «Спартака» Александр Холодилин подчеркнул, что главная сила команды заключается в сплоченности игроков, сообщает Metaratings.ru .

Хоккеист «Спартака» высказался о командной атмосфере и факторах, которые помогают добиваться результата.

«Наша сила — в коллективе, мы стараемся быть семьей», — заявил Холодилин.

По словам игрока, именно единство и поддержка внутри команды позволяют сохранять рабочий настрой и двигаться вперед по ходу сезона.

По итогам 64 матчей «Спартак» располагается на восьмой позиции в турнире Западной конференции, имея в активе 74 очка.

В рамках следующего матча московская команда встретится с «Амуром» на домашнем стадионе. Матч состоится 13 марта, начало — в 19:30.

