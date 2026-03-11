ХК «Старт» занял восьмое место в чемпионате России

сегодня в 17:06

Нижегородский «Старт» проиграл «Родине» матч за 7-е место со счетом 3:5

Нижегородский «Старт» завершил сезон в суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом на восьмом месте. В матче за 7-ю позицию команда уступила кировской «Родине», сообщает pravda-nn.ru .

Заключительные игры прошли в Красноярске в рамках Кубка Федерации хоккея с мячом России, где распределялись места с 5-го по 8-е.

В полуфинале «Старт» проиграл красноярскому «Енисею» со счетом 5:10. В матче за 7-е место нижегородцы уступили «Родине» — 3:5 (1:2).

Голы в составе «Старта» забили Руслан Сущев и Анатолий Голубков, который дважды реализовал розыгрыш углового.

В регулярном чемпионате команда заняла шестое место, однако по итогам финального этапа опустилась на восьмую строчку. Встреча за 5-е место между «Енисеем» и «СКА-Уральским трубником» (Первоуральск) пройдет сегодня вечером.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.