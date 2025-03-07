ХК «Королев» обыграл ХК «Арсенал» в полуфинале кубка главы города

С первых минут матча между ХК «Арсенал» (Щелково) и ХК «Королев» стало ясно, что зрители станут свидетелями настоящего спортивного шоу. Игроки обеих команд демонстрировали высокий уровень мастерства, совершая точные передачи и умело атакуя ворота соперника. Однако особенно впечатляющими были действия вратарей, которые неоднократно спасали свои команды от верных голов.

Тем не менее, ХК «Королев» сумел показать более эффективную игру и завоевать победу. Итоговый счет встречи — 6:4, счет в серии стал 2-0.

Фанаты, пришедшие поддержать свои любимые коллективы, получили массу положительных эмоций от игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.