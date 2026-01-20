ХК «Химик» победил «Югру» со счетом 4:1 в Воскресенске

Воскресенский хоккейный клуб «Химик» 19 января одержал победу над «Югрой» из Ханты-Мансийска в домашнем матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч прошел в ледовом дворце «Химик» при высокой зрительской активности и завершился со счетом 4:1 в пользу подмосковной команды. Встреча отличалась плотной борьбой и активными действиями обеих команд на протяжении всех трех периодов.

Счет был открыт в первом периоде — капитан «Химика» Максим Кровяков реализовал выход один на один после передачи Егора Филина. Во втором периоде хозяева получили несколько возможностей увеличить преимущество, однако реализовать их не удалось.

В третьем периоде Сергей Лукьянцев удвоил преимущество «Химика», а Александр Пашин забросил шайбу в пустые ворота гостей. «Югра» сократила отставание на 59-й минуте, но за секунду до финальной сирены Егор Филин установил окончательный счет — 4:1.

Главный тренер «Химика» Егор Башкатов отметил, что команда показала командную игру и поблагодарил болельщиков за поддержку. Следующий домашний матч «Химик» проведет 21 января против тюменского «Рубина». Чемпионат проходит в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.