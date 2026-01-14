ХК «Химик» из Воскресенска выиграл бронзу Евро-Азиатского Кубка Дружбы в Минске

Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска занял третье место на Евро-Азиатском Кубке Дружбы, победив в матче за бронзу минскую «Юность» со счетом 7:3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Хоккеисты «Химика» из Воскресенска завоевали бронзовые медали Евро-Азиатского Кубка Дружбы, обыграв в матче за третье место команду «Юность» из Минска. В первом периоде подмосковная команда забросила три шайбы, реализовав численное преимущество, игру в меньшинстве и при равных составах.

Во втором периоде «Химик» увеличил преимущество, забросив еще четыре шайбы. Ключевым стал отрезок в середине встречи, когда за две минуты команда трижды поразила ворота соперника. После двух периодов счет был 7:1 в пользу «Химика».

В третьем периоде минчане сократили отставание, забросив две шайбы, но итоговый результат остался за воскресенской командой — 7:3. Голы в составе «Химика» забили Никита Буруянов, Егор Варюшкин, Даниэль Усманов, Сергей Лукьянцев, Максим Кровяков, Станислав Яровой и Роман Рукавишников.

Победителем турнира стала команда «Витебск» из Минска, серебро завоевало «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Финальные матчи прошли 10 и 11 января в Минске на льду дворца спорта «Чижовка-Арена».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.