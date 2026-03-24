ХК «Атлант» из Мытищ завершил сезон МХЛ на девятом месте

Хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ 22 марта завершил выступление в сезоне 2025/2026 Молодежной хоккейной лиги, заняв девятое место в Серебряном дивизионе Западной конференции и не выйдя в плей-офф, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В регулярном чемпионате команда провела 62 матча и набрала 55 очков. По итогам сезона «Атлант» остановился на девятой строчке турнирной таблицы Серебряного дивизиона Западной конференции.

Заключительную игру сезона мытищинцы провели в Красногорске против ХК «Красная Машина Юниор». Уже на четвертой минуте Дмитрий Ененко открыл счет. В первом периоде преимущество гостей закрепили Захар Галако и Степан Тарасенко.

В третьем периоде Павел Данилкин забросил четвертую шайбу. Хозяева ответили одним голом. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Атланта».

По окончании сезона команду в связи с возрастными ограничениями покинут Никита Мыльников, Егор Паксин, Александр Брыксин, Никита Афанасьев и Матвей Терентьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.