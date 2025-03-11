Хавбек «Динамо» Окишор заявил о желании побеждать ради травмированного Тюкавина

После матча 20-го тура РПЛ, где московское «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0, 18-летний атакующий полузащитник Виктор Окишор высказался о мотивации команды побеждать, связанной с травмой Константина Тюкавина, а также поделился мыслями о переходе Вячеслава Грулева в другую команду, сообщает Metaratings.ru .

«Появилось ли желание побеждать ради Кости Тюкавина после его травмы? Да, конечно! Сегодня мы все выходили и боролись за него», — отметил полузащитник.

Что касается ухода Грулева, по словам Окишора, его уход — это значительная потеря для команды. Футболист добавил, что Слава был отличным товарищем, долго выступал за «Динамо». Хавбек также отметил, что Грулев всегда был на позитиве, несмотря на травмы. Окишор и Грулев играли вместе год.

В текущем сезоне Виктор Окишор принял участие в восьми играх за «Динамо», отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

В зимнее трансферное окно Вячеслав Грулев, ранее выступавший за «Динамо», стал игроком «Пари НН». Константин Тюкавин, форвард «бело-голубых», получил серьезную травму крестообразных связок и пропустит остаток сезона.