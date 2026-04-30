Хабиб Нурмагомедов поспорил с Царукяном из-за Путина

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что президент России Владимир Путин не финансировал строительство его школы единоборств в Дагестане. Ранее боец ММА Арман Царукян утверждал, что глава государства якобы помог дагестанцу построить школу за заслуги перед страной, сообщает «Царьград» .

«Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил залы для меня», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Школа единоборств в честь отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова открылась в Махачкале 2 декабря 2019 года.

Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29 побед и ни одного поражения. В числе самых известных поединков — бой с Конором Макгрегором, который россиянин выиграл удушающим приемом в четвертом раунде.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. После этого его сын Хабиб объявил о завершении карьеры и пообещал матери больше не выходить в октагон без отца в углу.

