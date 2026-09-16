Губерниев заявил, что «Локомотив» выходит из кризиса

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Локомотив» может выйти из кризиса и обыграть «Крылья Советов» в девятом туре Российской премьер-лиги, сообщает Metaratings.ru .

После восьми матчей «Локомотив» Михаила Галактионова набрал шесть очков и занимает 13-е место в таблице Российской премьер-лиги.

16 сентября команда примет «Крылья Советов», начало встречи — в 20:45 по московскому времени.

«Есть ощущение, что „Локомотив“ сейчас будет выходить из кризиса. Отчасти это проявилось в матче с „Зенитом“, команда проявила бойцовские качества. Следующий матч у них с „Крыльями Советов“. Если они продолжат показывать тот футбол, который был с „Зенитом“, то смогут победить. Можно уже озвучить первые впечатления про игру Мостового в „Локомотиве“. Человек очень заряжен, готов приносить пользу клубу и достоин играть в стартовом составе», — сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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