Губерниев заявил, что Фрадков помог снять санкции WA с ВФЛА

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Михаила Дегтярева и Петра Фрадкова ключевыми фигурами в решении World Athletics снять с ВФЛА допинговые санкции, сообщает RT .

По словам Губерниева, значительную роль в смягчении ограничений сыграли министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, а также глава ВФЛА Петр Фрадков.

«Во-первых, необходимо поблагодарить министра спорта и президента ОКР Михаила Дегтярева, который продолжает работу по возвращению российских атлетов на международные соревнования. Во-вторых, многое для смягчения ограничений сделал руководитель ВФЛА Петр Фрадков. Человек в теме и находится на своем месте. Недалек тот день, когда с отечественных легкоатлетов снимут все ограничения», — заявил Губерниев.

Ранее комментатор уже высказывался о решении World Athletics отменить санкции в отношении ВФЛА, связанные с допингом.

