Губерниев призвал Батракова перейти в ПСЖ

Ранее «Чемпионат» сообщил об интересе парижского клуба к 20-летнему футболисту.

«Я восхищен Батраковым, видел недавно баттл, где они отвечали с Черданцевым на детские вопросы. Уровень его образования, интеллекта, развития — совершенно потрясающий. Многие с детства за Батракова. Леша, так держать! Надо ехать в „ПСЖ“ и играть в основе, как Сафонов», — сказал Губерниев.

Алексей Батраков — воспитанник академии «Локомотива». В 74 матчах за клуб он забил 32 мяча и отдал 21 голевую передачу. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 25 млн евро.

