Губерниев призвал Барко остаться в «Спартаке»

Ранее Clarin писал, что в начале июня «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» по трансферу 27-летнего Барко. Аргентинский клуб хотел взять хавбека в аренду на год без компенсации, но с правом выкупа 50% прав.

«Возможный уход Барко из „Спартака“? Что он выберет: прозябание в аргентинском чемпионате за копейки или игра задорого в „Спартаке“ в статусе обладателя кубка? Надо понять. Надеюсь, Барко выберет классный, сильный чемпионат, а не прозябание. Конечно, это будет потеря для „Спартака“. Вопрос — кого они могут приобрести на место Барко», — сказал Губерниев.

В сезоне-2025/26 Барко провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил восемь голов и сделал девять результативных передач. Вместе с командой он выиграл Кубок России.

Барко начинал профессиональную карьеру в «Индепендьенте». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 16 миллионов евро.

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