Эксперты назвали безопасные подработки для подростков летом

Эксперты рассказали, где подросткам 14-16 лет искать летнюю подработку и как не попасть на рискованные предложения, сообщает MIR24.TV .

Преподаватель актерского мастерства Олеся Гук считает одним из удачных вариантов работу аниматором: она дает гибкий график, деньги и навыки общения, речи, командной работы, работы с аудиторией и основ грима. Перед выходом на мероприятие подростку важно пройти обучение и поработать с наставником.

Специалист Финансового университета при Правительстве РФ Анна Овсянникова отметила, что школьников часто берут помощниками в сфере обслуживания, промоутерами, аниматорами, ассистентами в пунктах выдачи, а также на сезонные задачи в учреждения культуры и спорта. Работу стоит искать через службы занятости, проверенные сайты, школьные и молодежные центры или напрямую у работодателей.

Овсянникова советует отказаться от предложений с высоким заработком без оформления. Работодатель должен соблюдать ограничения по времени, условиям труда и списку разрешенных работ для несовершеннолетних.

Психолог Родион Чепалов подчеркнул, что подросткам лучше выбирать работу не только по оплате, но и по навыкам, которые она дает. Родителям он рекомендует не искать вакансии вместо ребенка, а помогать оценивать обязанности, график и порядок оплаты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.