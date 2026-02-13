Губерниев оценил 15-е место Коростелева на Олимпиаде-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление Савелия Коростелева 13 февраля в гонке на 10 км свободным стилем на Олимпиаде в Италии, где россиянин занял 15-е место. По словам Губерниева, спортсмен не смог показать результат выше своих возможностей, сообщает Metaratings.ru .

В гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем Коростелев финишировал 15-м. Он уступил победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, 1 минуту 6,1 секунды. Клебо преодолел дистанцию за 20 минут 36,2 секунды.

«Разделка — не конек Клебо, но он победил. Но это не конек и Коростелева. Неожиданная победа Клебо, потому что у него были наименьшие шансы. Коростелев прошел в свою силу, так как это не его профильный вид, а прыгнуть выше головы он не смог. Клебо может стать абсолютным олимпийским чемпионом. Если он выиграл разделку, то остальное тоже выиграет», — сказал Губерниев.

XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.