Губерниев назвал тренера, который ведет футбол в будущее

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поддержал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева и оценил шансы команды в матче с ЦСКА как равные, сообщает Metaratings.ru .

Он высказался о работе тренера и поделился ожиданиями от встречи калининградцев с ЦСКА в 21-м туре Российской премьер-лиги.

«Я приверженец и большой поклонник Талалаева. Этот тренер ведет российский футбол в будущее. „Балтика“ не только очень амбициозна, но и профессиональна. Я считаю, что у ЦСКА и „Балтики“ равные шансы на победу в матче 21-го тура. Калининградцы очень неуступчивы, они покусают ЦСКА. „Армейцам“ сладко не придется, верю в „Балтику“ в этом матче», — отметил Губерниев.

После 20 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 36 очками. В следующем туре команда примет ЦСКА 14 марта, начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

