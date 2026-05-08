Губерниев назвал матч с «Балтикой» решающим для Галактионова

По мнению Губерниева, матч фактически станет игрой за бронзовые медали чемпионата. Он отметил, что «Локомотив» обязан побеждать на своем поле с учетом спада в игре калининградцев.

«Фактически „Локомотив“ — „Балтика“ является матчем за „бронзу“. Я пойду на этот футбол, жду увлеченно и с интересом. „Локомотив“ обязан брать свое в борьбе за „бронзу“ с учетом некоторого кризиса „Балтики“. Посмотрим, как Галактионов настроит ребят. Для него это тоже судьбоносный матч. С точки зрения настроя и блеска в глазах перевес у Талалаева. Но карты в руки Галактионову с учетом домашней арены и поддержки болельщиков. Пусть доказывает, что он классный тренер, способный приводить команду к медалям», — сказал Губерниев.

После 28 туров «Локомотив» занимает третье место с 50 очками. «Балтика» идет пятой, набрав 46 баллов. Встреча пройдет в Москве 10 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

