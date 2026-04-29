Губернатор Воробьев вручил команде из Одинцова кубок абсолютного чемпиона

Губернатор сказал спасибо всем, кто участвовал в этом учебном году в разных спортивных соревнованиях.

«Хочу поблагодарить тех, кто поддерживал девчонок, кто поддерживал ребят. Мы одна команда. Я очень надеюсь, что каждый год каждый из здесь присутствующих сможет брать следующую планку. Мы вас любим, мы вами дорожим. Хочу еще раз всех поздравить. И, конечно, сказать слова благодарности учителям, тренерам и, конечно, родителям, которые точно рады за вас. Только вперед», – сказал Воробьев на церемонии награждения на Live арене в Одинцове.

Воробьев вручил кубок абсолютному чемпиону Школьной лиги Московской области – команде из Одинцово.

Школьная лига — это новый формат соревнований, предоставляющий прекрасную возможность проявить себя в спорте. Здесь можно не только побороться за победу, но и найти друзей, научиться работать в команде и просто прекрасно провести время.

Каждый участник имеет возможность достичь новых высот, потому что наставниками и амбассадорами Лиги являются олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.