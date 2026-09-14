Гребцы Подмосковья завоевали 5 медалей Спартакиады в Казани

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Спортсмены Московской области с 10 по 13 сентября выиграли четыре золотые и одну серебряную медали на соревнованиях по академической гребле II летней Спартакиады народов России в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Подмосковья завоевали пять медалей на соревнованиях по академической гребле в рамках II летней Спартакиады народов России. Турнир прошел в Казани с 10 по 13 сентября.

Золото в мужской четверке без рулевого выиграли Андрей Потапкин, Олег Дудко, Иван Кладов и Роман Ломачев из областного Центра олимпийских видов спорта. Их результат составил 6 минут 30,48 секунды. Женская четверка без рулевого в составе Анастасии Середы, Виктории Луганской, Ольги Иноземцевой и Анны Кореневской победила с результатом 7 минут 9,94 секунды.

Еще одну золотую медаль в мужской двойке без рулевого завоевали Олег Дудко и Иван Кладов, преодолев дистанцию за 6 минут 30,34 секунды. В женских одиночках победила Мария Ракова с результатом 7 минут 32,99 секунды.

Серебряными призерами в женских восьмерках с рулевым стали Екатерина Костюхина, Мария Ракова, Софья Крутикова, Полина Лифантьева, Анастасия Середа, Виктория Луганская, Ольга Иноземцева, Анна Кореневская и Дарья Ковалева. Команда финишировала за 6 минут 50,67 секунды.

Соревнования по академической гребле проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Новости министерства доступны в Telegram, VK и МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.