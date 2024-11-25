Гран-при привезли ступинские танцоры из Липецка

Гран-при межрегионального конкурса заслужил образцовый хореографический коллектив «Радуга танца» из Ступино. Конкурс ансамблей бального танца прошел в Липецке в четвертый раз и собрал 17 коллективов из 5 регионов России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жюри, состоявшее из судей высшей категории по спортивным танцам из Тамбова, Тулы и Липецка, оценивало каждое выступление, уделяя внимание техническому мастерству и художественному выражению.

Руководитель коллектива Артур Дворецкий отметил, что важно, что в конкурсе участвовали исключительно танцоры-бальники, исполняющие ансамблевые номера. По его словам, такие соревнования особенно ценны, потому, что имеют широкое спортивное направление и именно в культурной среде проводятся нечасто.

«Для нас конкурсы имеют большое значение, здесь присутствует дух соперничества. Рад, что Липецк поддерживает такое направление, это крайне важно и полезно», — подчеркнул Артур.

Коллектив «Радуга танца» обновился, и на конкурсе Ступино представляли два новых состава. Средний состав исполнил «Европейский микс», старший представил два номера в двух категориях.

Конкурс стал отличной площадкой для обмена опытом и общения среди любителей бального танца. По словам участников, все они вернулись домой с новыми впечатлениями и вдохновением для будущих выступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.