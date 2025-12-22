Горнолыжные комплексы Подмосковья завершают подготовку к зимнему сезону

Девять крупных горнолыжных комплексов Подмосковья модернизируют инфраструктуру и получают господдержку перед стартом зимнего сезона 2025–2026 годов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Подмосковье расположены девять крупных горнолыжных комплексов, которые активно готовятся к зимнему сезону. Среди них — «Волен – Степаново» в Яхроме, где работают 23 освещенные трассы, тюбинг-парк, каток, гостиница и детский клуб. В клубе Гая Северина в Раменском действует пять трасс, прокат оборудования и программа реабилитации для людей с ОВЗ.

Курорт «Красная Горка» в Подольске отмечает 20-летие и завершил масштабную модернизацию: установлены новые подъемники, обновлены трассы и зоны отдыха. Клуб имени Леонида Тягачева на Клинско-Дмитровской гряде предлагает девять трасс, спортивную школу и инфраструктуру для семейного отдыха.

Комплекс «Лисья гора» в Балашихе оборудован пятью склонами, тюбинговой трассой, школой инструкторов и сервисом проката. Экстрим-парк «Фристайл» в Люберцах специализируется на фристайле и акробатике, здесь восемь трасс и школа для детей с трех лет.

Крупнейший курорт «Сорочаны» в Дмитровском округе отмечен национальными премиями, предлагает десять трасс, учебный склон и гостиницы. В клубе «Целеево» работают четыре склона, трасса для беговых лыж, каток и гостевые дома. Курорт «Яхрома» известен спортивными соревнованиями и уникальным аттракционом тобоган.

В этом году комплексы «Красная Горка», клуб Леонида Тягачева, «Лисья гора», «Фристайл» и «Волен – Степаново» вошли в перечень кандидатов на получение государственной субсидии для развития туристической инфраструктуры. Средства направят на закупку подъемников, систем оснежения и генераторов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.